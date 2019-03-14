Duayen Fotoğrafçı Fikri Soylu'nun arşivinden bir zamanlar Balıkesir

Balıkesirli Duayen Fotoğraf Sanatçısı Fikri Soylu ‘Bir Zamanlar Balıkesir' ismini verdiği fotoğraf sergisini açtı. Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi Çağdaş Sergi Salonu'ndaki sergide Balıkesir'in geçmiş dönemdeki çok sayıda fotoğrafı yer aldı.

Sergide yer alan Balıkesir'in geçmişini yansıtan fotoğraflar Fotoğraf Sanatçısı Fikri Soylu'nun arşivinden gün yüzüne çıktı. Fikri Soylu bugünkü nesle Balıkesir'in geçmişini anlatmayı amaçladığını belirterek arşivciliğin önemine işaret etti.

Balıkesir'i yeni nesle tanıtmak için hazırlandı

Balıkesir Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Erhan Alan'ın ev sahipliğindeki sergide konuşan Fotoğraf Sanatçısı Fikri Soylu, “Beni böyle bir gürnde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Sergimiz sanat yönü olan bir sergi değil. Ama Balıkesir'in eski görüntülerinden oluşan bir sergi. Yeni nesile eski Balıkesir'i tanıtmak için yapılmış bir sergi. Gördüğümüz görüntülerin birçok şey şu an yok. Ama bazı binalar özellikle Milli Kuvvetler Caddesi'ndeki taş binalar korunuyor. İnşallah bu koruma devam eder diye düşünüyorum” diye konuştu.

Fikri Soylu'nun ‘Bir Zamanlar Balıkesir' isimli fotoğraf sergisinin açılışına Duayen Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Esmer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve davetliler katıldı.