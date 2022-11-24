Düğün arabasını çekiciye yükleyip şehir turu attılar

Balıkesir'de gelin ve damada sürpriz yapan arkadaşları, gelin arabasını çekiciye yükleyip önce şehir turu attırdı, sonrada gelin arabasını düğün salonuna gönderdi. Gelin arabasının ilginç anları ise yoldan geçen vatandaşlarca görüntülendi.

Balıkesir Karesi ilçesinde arkadaşları tarafınca gelin damada yapılan sürpriz herkesin ilgisini çekti. Düğün salonuna oto kurtarıcı arabasıyla giden gelin damat düzenlenen törenle dünya evine girdi. Arkadaşlarının sürprizi ile gelin arabasını çekiciye yükleyen gelin damat önce şehir turu attı ardından düğün salonuna gitti. O anlar ise vatandaşlarca görüntülendi.