Düğünde geline doğum günü sürprizi

Gelinin arkadaşları, ellerindeki harflerle, “İyi ki doğdun Hande” yazarken, damadın arkadaşları da genç damada zorla çikolata yedirdi ve boynuna paralar ve altınlarla birlikte patlıcan astı.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu teknisyenlerinden Halit Önder'in oğlu gemi teknikeri Ömer Önder ile Burhaniyeli esnaflardan Sezai Issı'nın güzel kızı Hande Issı'nın düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Gelin ve damat için düzenlenen takı töreninin ardından sahneye çıkan arkadaşları, 21 yaşına basan gelin için bir sürpriz yaptı. Ellerindeki harflerle “İyi ki doğdun Hande. Seni çok seviyoruz” yazan gençler, bir pasta ile gelini sevindirdi. Duygulu anlar yaşayan gelen arkadaşlarına teşekkür etti.

Bu arada damat Ömer Önder için takı sırasına giren arkadaşları da damada zorla çikolata yedirdi. Bir arkadaşı da para ve altın yerine patlıcan taktı.

Arkadaşlarına teşekkür eden Hande Önder, “Bu gün benim düğünüm. Aynı zamanda doğum günüme denk geldi. Her sene doğum günümde beyazlar içinde olmak isterdim. Arkadaşlarımla ailem bana sürpriz yapmışlar. Daha çok mutlu oldum. Çok beğendim. Herkese sonsuz teşekkürler. Ailemi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsini öpüyorum. Her şey çok güzel. Teşekkür ediyorum herkese” dedi.

Necla-Halit Önder ile Zeynep- Sezai Issı çifti kapıda karşıladıkları davetlilere teşekkür etti.