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Düğündeki cinayette kullanılan suç aleti bıçak bulunamadı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde düğünde meydana gelen kavgada kullanılan suç aleti bıçak deniz polisinin tüm aramalarına rağmen bulunamadı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde düğünde meydana gelen kavgada kullanılan suç aleti bıçak deniz polisinin tüm aramalarına rağmen bulunamadı.


Haydar kırsal mahallesinde Mehmet Erkan Akbaş'ın ölümüyle sonuçlanan olayda kullanılan suç aleti bıçak, polis tarafından göl kenarında bulunan azmakta arandı. Çanakkale'den gelen dalgıç polisler azmakta yaptıkları aramada bıçağı bulamayınca arama çalışmalarına son verdi. Olayın faili Tolunay K. tutuklanarak Bandırma Cezaevine gönderilirken, diğer dört şüpheli serbest kaldı.

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