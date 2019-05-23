Dünya Arı Günü'nü anlattılar

TEMA İl Temsilcisi Metin Kuter dünyada yaşamın sürdürülebilirliği için arıların var olması gerektiğini ifade etti.

TEMA İl Temsilciliği'nin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği Dünya Arı Günü etkinliğine Sıdıka-Sami Kula Anaokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencileri arılar konusunda bilgilendirildi. TEMA İl Temsilcisi Metin Kuter öğrencilere yönelik yaptığı bilgilendirmede, “Yaşamın sürdürülebilirliği için arıların var olması gerekir. Onlar küçücük olmalarına rağmen gezegenimiz için büyük roller üstlenirler. Faydalarının sadece baldan ibaret olduğunu sandığımızda yanılırız. Bilmeliyiz ki, gıdalarımızın en az üçte biri, arıların tozlaşma işlemi sayesinde elde edilir. Çiçekli bitkilerin ve ağaçların yüzde 80'i arıların taşıdığı polenler sayesinde çoğalır. Ekosistemin çeşitliliği ve hayatın devamlılığı arıların varlığına bağlıdır. Arıları korumak ve onların varlığını, sürekliliğini sağlamak için; arıların sevdiği bitkileri yetiştirip doğadaki çeşitliliği artırmalıyız. Arıları yok eden tarım kimyasallarının yasaklanmasını sağlamalıyız. İklim değişikliğine olan olumsuz etkimizi azaltmalıyız. Sürdürülebilir ve sağlıklı arıcılık yapabilmek için bal arılarına doğal ve temiz su kaynağı sağlamalıyız. Etrafınıza bakın; arıları görüyorsanız sizin için yaşam var demektir. Arıların farkına varalım ve onları yaşatmak için çabalayalım. Unutmayalım Arılar varsa yarınlar var” diye konuştu.

Arıların 100 milyonluk yolculuğu

Arıların yaşamı hakkında da öğrencileri bilgilendiren TEMA İl Temsilcisi Metin Kuter, “100 milyon yıldır dünyamızda bal arıları, koloni şeklinde yaşam sürerler ve tüm yaşantıları petekler üzerinde gerçekleşir. Kovan içindeki yaşam, bal arılarının yoğun nektar, propolis, polen ve su seferlerini milyonlarca yıldır gerçekleştirmesiyle sürer. Tüm bu seferlerin amacı, kovandaki yaşamı sürdürmek için içeriye enerji kaynağı olarak gıda ve su taşımaktır. Kovan içindeki yaşamı beslemek için çiçeklerden ve bazı bitkilerden nektar toplayan arılar, bu esnada polen taşıyarak doğadaki biyolojik çeşitliliğin de mimarı olurlar. Doğadaki en iyi polen taşıyıcılar vücutlarındaki tüylerinden dolayı arılardır. Biyolojik çeşitlilikte rol oynayan arılar; böylece diğer hayvanların ve insanların da besin gereksinimlerinin giderilmesini, diğer bir deyişle payatta kalmalarını sağlar. Binlerce yıldır halk sağlığı için kullanılan ve günümüze kadar gelen bal, arı poleni, arısütü, propolis, balmumu ve arı zehri gibi arı ürünleri yirmi birinci yüzyıl insanı için de önemli bir rol oynamaya devam ediyor.” İfadelerini kullandı.