Dünya Otizm Farkındalık yürüyüşü yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm ve farkındalık günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Bandırma Ayhan Songar, Fatma Ana ve Bandırma Kız Yurdunun öncülük ettiği organizasyona Atatürk Özel Eğitim Okulu, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü de destek verdi. İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Kısa bir konuşma yaparak yürüyüşün amacını açıklayan Ayhan Songar Öğrenci Yurdu Müdürü İsmail Özcan, Dünya'da artış gösteren Otizme dikkat çekmek istediklerini söyledi. Özcan “Birleşmiş Milletler 2008 yılında 2 Nisan'ı Dünya Otizm ve farkındalık günü ilan etti. Nisan ayı boyunca bu tür faaliyetlere devam edeceğiz. Bugün tüm ülkede eş zamanlı olarak yürüyüş düzenleniyor. Bu çerçevede bizde Bandırma'da yürüyüş için bir araya geldik" dedi.

Bandırma İlçe Sağlık Müdürü Dr. Başak Şen Ilgaz, “Birleşmiş Milletler tarafından Nisan ayı “Dünya Otizm Farkındalık Ayı” ve 2 Nisan günü ise “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her yıl nisan ayında çeşitli etkinliklerle farkındalık faaliyetleri yürütülmekte, otizmin önemine dikkat çekilmektedir" şeklinde konuştu.