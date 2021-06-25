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Dünya şampiyonlardan Vali Şıldak'a ziyaret

Atletizmde dünya şampiyonu Muhsine Gezer ile Judo Dünya şampiyonu Habibe Afyonlu Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ı ziyaret etti.

Atletizmde dünya şampiyonu Muhsine Gezer ile Judo Dünya şampiyonu Habibe Afyonlu Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.


Elde ettikleri başarılarla Ülkemize ve Balıkesir'e büyük gurur yaşatan Milli Atletizm Sporcusu Muhsine Gezer ve Judo Dünya Şamppiyonu Habibe Afyonlu Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret ettiler.


Ziyarette Judo Milli Takımı Antrenörü Timur Bizsan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile sporcu Muhsine Gezer'in babası Osman Gezer de bulundu. Vali Hasan Şıldak, Atletizm ve Judo spor dallarında bir çok kez Dünya Şampiyonu olan Milli Sporculara Türk Bayrağını dalgalandırdıkları için teşekkür etti. Gençlere örnek olduklarını ifade ederek, başarılarının devamını diledi.

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