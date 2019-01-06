Dünya şampiyonları ortaokul öğrencileriyle buluştu

Burhaniye ilçesinde, dünya şampiyonu özel sporcular, Şehit Mustafa Serin Ortaokulu'nda düzenlenen Kariyer Planlama Günlerine katıldılar. Muhsine Gezer ve Sevim Demircan'ın okul ziyaretine antrenörleri Deniz Erenoğlu da katıldı.

Şehit Mustafa Serin Ortaokulu, 2018 INAS 400 metre Salon Dünya Şampiyonu Sevim Demircan ile 1500 metre Salon Dünya Şampiyonu Muhsine Gezer ve Milli Takım Antrenörü Deniz Erenoğlu'nu ağırladı. Okulun beden eğitimi öğretmeni Güngör Erenoğlu tarafında karşılanan şampiyonlar, öğrencilerle sohbet ederken, başarının çok çalışmaktan geçtiğini anlattılar. Yurt içi ve yurt dışındaki deneyimlerini de paylaşan sporcular yoğun bir ilgi görürken, öğrencilere bol bol imza dağıttılar. Sporculara teşekkür eden öğretmen Güngör Erenoğlu, “Aynı zamanda okulumuzdan da mezun olan sporcularımız, öğrencilerle birlikte hayal etme, istek, sabır ve çalışmanın başarıyı nasıl getirdiğini anlattılar. Herkesin istediği takdirde başarılı olabileceğini anlattılar. Öğrencilerimiz başarılı olmanın kolay olmadığını ama isteyince herkesin başarılı olabileceğini gördü. Konuklarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Muhsine Gezer ve Sevim Demircan da, mezun oldukları okuldaki kardeşlerine rol model olmaktan gurur duyduklarını söylediler.