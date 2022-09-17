Dünya Şampiyonu güreşçi, memleketinde coşkuyla karşılandı

Dünya Şampiyonu güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Balıkesir'de davul zurna ile karşılandı. Milli Kuvvetler Caddesi girişinde coşkulu bir kalabalık grup tarafından karşılanan şampiyon güreşçi Yasemin Adar Yiğit, coşkulu kalabalık karşısında büyük gurur yaşadı.

Dünya Şampiyonu Yasemin Adar Yiğit, memleketi Balıkesir'de karşılandı. Adar'a her zaman destek olan babası Naim Adar, eşi Erdem Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile birlikte Dünya Şampiyonu Kadın Güreşçi Yasemin Adar Yiğit'i örnek alan minik güreşçiler karşılamada yer aldı. Dünya Şampiyonu Yasemin Adar Yiğit, "2017 yılının ardından ikinci kez bu yıl Sırbistan'da yapılan dünya şampiyonasında dünya şampiyonu oldum. Bayrağımızı dalgalandırdım İstiklal Marşı'nı okuttum. Öncelikle memleketim Balıkesirime, sonra Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten çok mutluyum, çok gururluyum. Sağ olsun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kulübümün, Yücel Başkan'ın destekleriyle ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Burada olmaktan gurur mutluyum ve çok güzel bir karşılama töreni hazırlamışlar benim için gerçekten tüylerim diken diken oldu. Hatta gelirken az önce başkanla konuştuk. Ürperdim. Hatta o kadar güzel bir coşkuyla karşılandım ki çok mutlu oldum. İnşallah çok. Küçük genç kızlarımız vardı benimle beraber. Onlara rol model olabiliyorsam beni örnek alabiliyorlarsa ne mutlu bana her şey için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Yasin Sagay, "Bu gurur gerçekten bize yeter, Yasemin bir kez daha bizim göğsümüzü kabarttı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak. Aynı zamanda Türkiye olarak. Ama en önemlisi bu sefer Balıkesir Büyükşehir Belediye sporcusu olarak dünya şampiyonu oldu. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak sporcuya, altyapıya her branşa destek olmaya devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Şampiyonu tebrik ediyoruz" dedi.

Balıkesir İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise, "Evet bugün hakikaten çok önemli bir gün bizler için. Gururumuz Balıkesir'in gururu. Türkiye'nin gururu. Beş kez Avrupa şampiyonu İki kez dünya şampiyonu. Bir olimpiyat üçüncüsü olarak karşımızda. Yüzlerce sporcuyla burada bu saatte karşıladık. Ben kendisini tebrik ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Çünkü destekliyor. Sağ olsun o da bizi Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği başarılı bir şekilde döndü. inşallah. Paris iki bin yirmi dört olimpiyatlarında dağıtım madalya bekliyoruz. Tekrar kendisini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yasemin Adar Yiğit'in Babası Naim Adar ise, gururlu olduğunu söyledi.