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D?nya'y? kald?ran Naim'i izlediler

Bal?kesir’in Ayval?k il?esinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ??rencileri d?nya spor tarihine ge?en milli gururumuz Naim S?leymano?lu’nun hayat?n? konu alan ?Naim? adl? filme kalabal?k bir grup olarak gitti.

Bal?kesir'in Ayval?k il?esinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ??rencileri d?nya spor tarihine ge?en milli gururumuz Naim S?leymano?lu'nun hayat?n? konu alan ?Naim? adl? filme kalabal?k bir grup olarak gitti.


Salonu dolduran gen?ler, 2 saat 20 dakika s?ren filmi b?y?k bir dikkat ve be?eni ile izledi. Filmin sonunda bu b?y?k hayat hikayesi ve ba?ar?s? uzun s?re alk?? ald?. Filmden ?ok etkilendiklerini belirten ??renciler merhum Naim S?leymano?lu gibi bir spor devini tan?m?? olmaktan onur duyduklar?n? dile getirdi.


Okulun ?ngilizce ??retmeni Yurdaer Alt?n?z ise sinema etkinliklerinin ?ok ?nemli oldu?unu belirterek, ??rencilerine filme g?sterdikleri ilgi ve ?zen i?in te?ekk?r etti.


Okul M?d?r? Mustafa Kurtulu? da, ?Okulumuz akademi ?al??ma ve ba?ar?s?n? s?rd?r?rken sportif k?lt?rel ve sanatsal etkinliklere de ?ok ?nem veriyor. ??rencilerimizin bu ilgisi de beni ?ok sevindiriyor. Mutlu oluyoruz? dedi.

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