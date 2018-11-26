"Dur" ihtarına uymadı, polis memuruna çarparak kaçtı

Balıkesir'de araç sürücüsü kendini durdurmaya çalışan polise çarptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce takip edilen bir araç Vasıf Çınar Çaddesi Toplu Taşıma Merkezi lambalarında durdurulmaya çalışıldı. Durdurulmaya çalışılan araçta bulunan N.E.D. ve Z.G. görevli polislere mukavemette bulunarak, polis memurunu sürükleyerek ve ekip arabasına çarparak kaçtılar. Polis ekipleri kaçan şahısları uzun takip sonucu yakaladı. Yakalanan N.E.D. ve Z.G.'nin aracı ile ev ve işyerinde yapılan aramalarında uyuşturucu kullanmayı kolaylaştıran düzenekler ele geçirildi. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İkinci olay Bahçelievler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Motosikletli Polis Tim Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada Y.E.I. adlı motosiklet sürücüsü durduruldu. Şahsın üzerinde 28 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahsın yaralama suçundan arandığı tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması için Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.