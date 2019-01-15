Dursunbey Akbaşlar Rampasında Kaza:1 Yaralı

Edinilen bilgiye göre Dursunbey-Balıkesir D-230 karayolu Akbaşlar mahallesi yakınlarında bulunan Akbaşlar rampasında meydana gelen trafik kazasında, özel bir firmaya ait aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüsü de hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Dursunbey Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.