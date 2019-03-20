Dursunbey-Balıkesir Duble Yolunda Çalışmalar Başladı

2012 yılında yapımına başlanan Dursunbey-Balıkesir Duble yolu o zamanki firmanın yaşadığı bazı sıkıntılar sebebi ile yarıda kalmıştı. 2016 yılında yeniden ihale edilen yolun ihalesine yapılan itirazlar sonrası yol 2018 yılına kadar yapılamamış ve ihalenin kesinleşmesinin ardından geçtiğimiz yıl yol başka bir firma tarafından ihale ile kazanılmıştı. Geçtiğimiz yıl çevre yolunda başlayan çalışmalar kış aylarının gelmesi sebebi ile yeniden durmuştu. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın Ulaştırma Bakanı ile yaptığı görüşmeler sonrası 1 Nisan tarihinde başlayacak olan yol çalışmaları 15 Mart tarihine çekildi.

Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Dursunbey-Balıkesir Duble yolumuz'da girişimlerimiz sonuç verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cİhan Turhan ile yaptığımız görüşmeler sonrası 1 Nisan'da sahaya inecek olan yüklenici firma, hava şartlarının da el verişli hale gelmesinin ardından 15 Mart Cuma gününden itibaren yolda çalışmalara başladı. Makine ve işçi sayısını her geçen gün arttıran firma çevre yolumuzda asfalt kazıma ve sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Bizde işçilerimizi ziyaret ederek onlara Baklava ikramında bulunduk" dedi.