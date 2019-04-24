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Dursunbey Belediyesi Geleneksel Türk Okçuluğu Kursları Finali Yapıldı

Dursunbey Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel Türk okçuluğu kurslarının finali atış yarışmaları ile yapıldı.

Kursa katılan tüm kursiyerlere katılım sertifikası dağıtıldı.


Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu kurslarına ilgi oldukça yüksek oldu. Yaklaşık iki ay süren kurslar kapsamında kursiyerlere Geleneksel Türk Okçuluğu en ince ayrıntılarına kadar öğretildi.


Eğitmen Ertan Erkekoğlu tarafından gerçekleştirilen eğitimlere 110 kursiyer katılırken, kursların finali Saz Mesire alanında gerçekleşti. Kursun son gününde kursiyerler arasında atış yarışmaları da gerçekleşti. Yarışmaları Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Dursunbey Belediye Meclis Üyeleri Halil Sarıoğlu ve Yusuf Turhan'da izledi. Yarışmalr sonucunda derecek olan kursiyerlere çeşitli hediyeler takdim edildi. Geleneksel Türk Okçuluğunu bu kurslar sayesinde gelecek nesillere aktaran Dursunbey Belediyesine ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a teşekkür eden Kaymakam Emrulah Temizkan, kurslara kendisinin de zaman zaman katıldığını belirtti. Bu kursların devam etmesini dileyen Kaymakam Temizkan, emeği geçenlere de teşekkür etti.


Kurslar kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin son bölümünde ise tüm kursiyerlere katılım belgeleri teslim edildi.

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