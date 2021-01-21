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Dursunbey Belediyesi Sevgi Evi sakinleri aşılandı

Dursunbey Belediyesi’nin kimsesiz ve yaşlı vatandaşlar için hizmete açtığı Sevgi Evi misafirhanesinde yaşayan yaşlılar ve personeller koronavirüse karşı aşılandı.

Dursunbey Belediyesi'nin kimsesiz ve yaşlı vatandaşlar için hizmete açtığı Sevgi Evi misafirhanesinde yaşayan yaşlılar ve personeller koronavirüse karşı aşılandı.


2015 yılında Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan tarafından hizmete açılan Sevgi evinde misafir edilen yaşlı vatandaşlar koronavirüs salgınına karşı aşılandı.


Dursunbey İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aşılanan yaşlılar görevli personeller tarafından da gözlem altına alındı. Aşılama süreci ile ilgili bilgi veren Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan; “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) salgını sebebi ile Ülkemizde başlatılan aşılama çalışması kapsamında, ikinci aşamada olan huzur evlerinde aşılama çalışmaları başladı. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde yer alan Sevgi Evi misafirlerimiz ve personellerimiz toplam 26 kişi aşılandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.


Aşılama sonrası yaşlılarda ve personellerde herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, ikinci aşılama ise 28 gün sonra yapılacak.

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