Dursunbey Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı

Dursunbey'de 1950'li yılların sonlarında yapılan hizmet binası, deprem riski ve ihtiyaca karşılık verememesi sebebi ile yeni yerine taşındı.

Dursunbey Belediyesi tarafından 2018 yılında yapımı tamamlanan Kent Park konutları altında bulunan kurum katı, Belediye hizmet binası olarak hizmet verecek. Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile tadilata alınan ve kısa sürede tamamlanan yeni hizmet binasında ilk mesai de başladı.

Modern ve kullanışlı hale getirilen yeni hizmet binası hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, yeni hizmet merkezinde hizmetlerin kalitesinin de artacağını söyledi. Başkan Bahçavan; “Eski Belediye binamız 1960'lı yıllarda yapılmış, yapıldıktan sonra da bir çok kez tadilat görmüş eski, bir bina idi. Burada hizmetlerimiz mutlaka yürüyordu fakat yeterli değildi. Bizler Kent Park Konutları adı 28 daire, arada bir hizmet katı ve altında da 6 adet iş yerinin olduğu inşaatlar yapmıştık. İleride Belediye hizmetlerinde kullanılır veya bir kamu hizmetinde kullanılmasını hedeflemiştik. 4 Ağustos Salı günü itibari ile burada hizmete başladık” dedi.

Eski hizmet binasının yıkılacağını sözlerine ekleyen Başkan Bahçavan, buraya yapılacak olan proje ile ilgili vatandaşlarla istişareler gerçekleştireceklerini ifade etti.