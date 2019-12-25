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Dursunbey çevre yolu güzel bir görüntüye kavuşacak

Dursunbey Çevre yolunda tamamlanma aşamasına gelen duble yol çalışmaları ile ilgili Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan açıklamalarda bulundu.


Yapımı devam eden Balıkesir-Dursunbey D-230 karayolu Duble yol çalışmalarında çalışmaların büyük kısmı Dursunbey İlçe merkezinden geçen çevre yolunda gerçekleşmişti. Işıklandırma ve hendek çalışmalarının sürdüğü yolda yüklenici firmanın çalışmaları kısa süre sonra sona erecek.


Çalışmaları yerinde inceleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan belediye olarak çevre düzenleme çalışmaları ile bu yolda çalışma başlatacaklarını duyurdu. Başkan Bahçavan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Çevre yolumuzda tamamlanma aşamasına gelen yol çalışmaları sonrası bizde Dursunbey Belediyesi olarak çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Başkan yardımcımız ve fen işleri müdürümüz ile birlikte, döküm sahası olarak kullanılan bölgelerde tesviye çalışması yapılması ve yeşil alanların artması için planlamalarımızı yaptık. İnşallah Dursunbeyimiz yakın zamanda estetik bir şehir geçişi ile örnek İlçe haline gelecek" dedi.

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