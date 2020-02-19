Dursunbey İlçe Girişine Dev Türk Bayrağı

Geçtiğimiz aylarda yapılan duble yol çalışmaları ile tamamlanma aşamasına gelen Dursunbey Çevre yolunun ilk etabı sonrası Dursunbey Belediyesi tarafından çevre düzenleme çalışmaları başlatılmıştı. Bu kapsamda Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen işleri ekipleri koordineli bir çalışma ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çevre yolunda bulunan orta refüj, yol kenarları ve geniş alanları ağaçlandıran Dursunbey Belediyesi, peyzaj çalışmaları ile İlçeyi estetik bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda İlçe girişinde bulunan Kavşağa 25 metre uzunluğunda bir bayrak direği yerleştirildi. Çalışmaları yerinde incelyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, dev türk bayrağını göndere çekerek İlçe girişinde dalgalandırmaya başladı. Sosyal medya hesanından bir açıklama yayınlayan Başkan Bahçavan; "Bugün bize nasip olan bir gururu daha büyük bir sevinçle yaşıyoruz. Çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğü çevre yolumuza 25 metre uzunluğundaki bayrak direğimizi yerleştirdik. Şanlı Türk Bayrağımızı göndere çekmekte bize nasip oldu.İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Çalışmalar kapsamında önümüzdeki günlerde aynı bölgeye dev bir anıt ile görsel havuzda yerleştirilecek.