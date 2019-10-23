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Dursunbey İncirli Tatlı Suyunda Kaptaj Çalışması

Dursunbey Belediyesi ve BASKİ Dursunbey’in önemli tatlı su kaynaklarından birisi olan İncirli suyundan düzenli yararlanmak üzere suyun çıktığı yerde, suyu toplamak amacı ile kaptaj ve hat yenileme çalışması başlattı.

Dursunbey Belediyesi ve BASKİ Dursunbey'in önemli tatlı su kaynaklarından birisi olan İncirli suyundan düzenli yararlanmak üzere suyun çıktığı yerde, suyu toplamak amacı ile kaptaj ve hat yenileme çalışması başlattı.


Dursunbey'in en eski su kaynaklarından olan İncirli suyunda kaptaj ve hat yenileme çalışmaları başladı. Dursunbey belediyesi ve BASKİ ekipleri tarafınfan gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Dağ'da açılan yeni yol ile su kaynağına ulaşım kolaylaşırken, suyu toplamak için yeni bir depo da yapılacağı öğrenildi. Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; "İlçemizin önemli ve eski tatlı su kaynaklarından olan İncirli suyumuzun Sülmen Bölgesinde ki dağda bulunan kaynağında kaptaj çalışması gerçekleştiriyoruz. BASKİ ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında suyumuzun kaynağını kapalı bir alana alırken, İlçemize giden eski hatları da yeniliyoruz. Ulaşım için yeni bir yol açtığımız İncirli suyumuzu yapacağımız depo ile hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

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