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Dursunbey Kaymakamlığı'ndan izin duyurusu

Dursunbey’de devam eden kar yağışı ve soğuk havadan dolayı Dursunbey kaymakamlığı engelli, hamile ve 3 yaşından küçük çocuğu olan bayan personellerin pazartesi günü 24 Ocak 2022 izinli olacağı duyurdu.

Dursunbey'de devam eden kar yağışı ve soğuk havadan dolayı Dursunbey kaymakamlığı engelli, hamile ve 3 yaşından küçük çocuğu olan bayan personellerin pazartesi günü 24 Ocak 2022 izinli olacağı duyurdu.


Dursunbey Kaymakamlığından yapılan açıklama "24 Ocak 2022 Pazartesi günü engelli,hamile ve 3 yaşından küçük çocuğu olan bayan kamu personellerinin idari izinli sayılması, sürücü kursları, halk eğitim merkezi ve rehabilitasyon merkezlerinin'de tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.

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