Dursunbey Myo'da 24. Mezuniyet Coşkusu

Balıkesir Üniversitesi Dursunbey Meslek Yüksek Okulu'nun 24. mezunları okulun konferans salonunda mezuniyet coşkusu yaşadı.

Dursunbey Meslek Yüksek Okulu'nda mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan ,Balıkesir Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Dursunbey Belediye Başkan vekili Halil Sarıoğlu, Dursunbey Meslek Yüksek Okulu Müdürü Deniz Aslan Karaoğlan, çoksayıda davetli,öğrenci veli ve yakınları katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program Dursunbey Meslek Yüksek Okulundan Mezun olan öğrencileri temsilen bir öğrencinin konuşması ile devam etti. Daha sonra Dursunbey Meslek Yüksek Okulu Müdürü Deniz Aslan Karaoğlan, Balıkesir Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmenbirer konuşma yaparak mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dilediler. Daha sonra dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verilirken mezun olan öğrenciler de tek tek çağrılarak başarı belgeleri verildi. Bir hayli mutlu oldukları gözlenen öğrencilerin belgelerini alırken mutlulukları gözlerinden okundu. Mezuniyet törenlerinin vazgeçilmezi kep atma töreni ise renkli görüntülere sebep oldu. Fotoğraf çekiminin ardından keplerini havaya fırlatan yüzlerce öğrenci mezun olmanın coşkusunu yaşadı.Kimi öğrenci velilerinin gururdan ağladığı gözlenirken birbirlerinden ayrılacak öğrencilerde göz yaşlarına boğuldu.

Törenin ardından okul kantininde gerçekleşen geleneksel pilav günü ile misafir olarak gelen öğrenci yakınlarına pilav ayran ikramı yapıldı ve okulda açılan sergi gezdirildi.