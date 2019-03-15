Dursunbey OSB'de İlk Yatırımcı İle İmzalar Atıldı

Bölgesel teşvik avantajları ile yatırımcıların ilgisini çeken Dursunbey OSB iki farklı sektörden yatırımcının ziyaretine ev sahipliği yaptı. İlk ön tahsis sözleşmesi imzalandı.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın en önem verdiğim projem dediği ve Dursunbey'de yaşanan isdihdam ve göç sorununu önlemek amacı ile başlatılan Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.Orman atıklarından faydalanarak biyokütle üretimi yapan Bala Enerji Yatırım üretim ve Ticaret A.Ş yönetim kurulu Başkanı Sinan Gürbüzile otomotiv yan sanayine yönelik madeni yağ veantrifiriz üretimi yapan Özdoğanlar Group yönetim kurulu Başkanı Uğur ÖzdoğanDursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Sanayi Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Candan Şahin'in hazır bulunduğu toplantıya katılım sağlayarak Dursunbey OSB'ye ve yatırım ortamına ilişkin bilgi aldılar. Görüşmeler sonrası ilk etapta Biyokütle üretiminde bulunan firma ile ön tahsis sözleşmesi imzalandı. Toplantı sonrası temsilcilerle birlikte OSB'de saha ziyaretinde bulunuldu.

Bedelsiz arazi tahsisi ile bölgedeki en cazip yatırım bölgelerinden biri olan Dursunbey OSB, alanının içinde kalan lojistik merkez ile üretici için büyük avantajlar da sağlayacak. Özellikle ihracat yapacak olan firmalar; 8 adet ray hattı, 50 tonluk yükleme indirme vinçleri ve yükleme ve boşaltma rampaları, 2.5 kilometre olacak demiryolu hattı ile birçok lojistik imkana sahip olacak. Dursunbey OSB'de yer almayı planlayan birçok firma ile görüşmelerin devam ettiği bilgisini verilirken, OSB hakkında fikir sahibi olmak isteyen firmalar bölgeye davet ediliyor.