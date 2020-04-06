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Dursunbey polisinden 'evde kal' klibi

Dursunbey İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte polis memurları vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Dursunbey İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte polis memurları vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.


Dursunbey Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan video klipte, polis memurları vatandaşlara 'Huzur ve güvenliğiniz için bizler görev başındayız' diye seslendiler.


İlçede görevli polis memurlarının İlçesinin çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiği çekimlerde, "Evde hayat var. Ailen ve sevdiklerin için evde kal Dursunbey. Can sıkıntısı, Solunum sıkıntısından iyidir. Bizler sizin için görev başındayız. Sizlerde bizim için evde kalın" gibi ifadelerkullandılar.

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