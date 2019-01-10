Dursunbey Ülkü Ocakları Yeniden Yapılandırıldı

Uzun süredir faaliyet göstermeyen Dursunbey Ülkü Ocakları Muhammet Demiraslan'ın başkanlığa atanmasının ardından yeniden yapılanarak faaliyetlerine başladı.

Dursunbey'de Ülkü Ocakları yeni bir yapılanmaya giderek ilçede faaliyetlerine yeniden başladı. Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen'in ataması ile İlçe ocak başkanı olan Muhammet Demiraslan, görevi devir aldı.

Görevin tevdi edilmesinin ardından hemen yönetim kurulunu oluşturan Demiraslan, dün gerçekleşen törenle Ülkü Ocakları yönetimini tanıttı. Yönetimde Sefer çakır, Cemal Gül, Yusuf Balta, Mehmet Sipahi, Nuri Kaya, Fahri Matur, Kamil Gürpınar, Salih Küçükkul, Mustafa Uğur Sevinç, Emine Öksüz, Osman Gezer, Hüseyin Şafak, Batuhan Demir, Bahadır Dırama, Ahmet Köse, Ömer Ördek isimleri yer aldı.

Ocak faaliyetlerine hızlı bir şekilde başladıklarını ifade eden Muhammet Demiraslan; “Bugün itibari ile yönetimimizi belirleyerek kutlu bir davada yola çıktık. Ekip arkadaşlarımız ile birlikte hemen sahaya inerek çalışmalara başladık. İlçemizde uzun bir aradan sonra Ülkü Ocaklarının yeniden sahaya inmesi bizleri ve Ülküdaşlarımızı oldukça mutlu etti. İnşallah arkadaşlarımız ile aynı çatı altında çalışmalarımızı sürdürecek, özellikle genç kardeşlerimizi çeşitli aktivite ve etkinliklerle bir araya getireceğiz” dedi.