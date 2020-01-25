Dursunbey Zabıtası Pazarcıların İçini Isıttı

Dursunbey'de zabıta ekipleri Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile pazar yerinde sıcak çorba ikramında bulundu. Sabah saatlerinde tezgahlarını açan pazarcılar ve vatandaşlar sıcak çorba ikramını memnuniyetle karşıladı.

Sıfır derecenin altında seyreden soğuk hava sebebi ile Dusunbey Belediyesi Zabıta amirliğince, Cuma pazarındatezgah açan pazarcı esnafına ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı. Zabıta Amiri Yasin Kavuş ve Zabıtaekiplerince sabah saatlerinde başlayan çorba ikramına vatandaşlarda ilgi gösterdi. Soğuk havalarda verilen bu hizmetten dolayı memnun olduklarını ifade eden Pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlar, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a ve zabta ekiplerineteşekkür ettiler.

Soğuk havada zor şartlarda tezgahlarını açan esnafların, vatandaşların sıcak çorbayla güne güzel başlamalarını istediklerini ifade eden Dursunbey Belediyesi Zabıta Amiri Yasin Kavuş, "Bugün Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile tüm ekibimiz ile pazar yerimizdeyiz. Hava çorba dağıtımına başladığımız 07.30 saatlerinde -9 dereceyi gösteriyordu.Buz gibi havada tezgahlarını kuran pazarcı esnafımızın bulunduğu noktalarda sıcak çorba ikramı gerçekleştirdik. Sağolsunlar zabıta arkadaşlarımız gelemeyen esnaflarımıza çorbalarını götürdü.Bu soğuk havalarda esnafımızın ve vatandaşlarımızın birazda olsa içini ısıtabilmek bize mutluluk veriyor. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de sık sık bu ikramımızı gerçekleştireceğiz." dedi.