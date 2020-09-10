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Dursunbey'de 1 mahalle karantinaya alındı

Dursunbey ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki 362 kişinin yaşadığı Hacıömerler mahallesi artan korona virüs vakaları sonrası, ilçe hıfzıssıhha kurulu tarafından karantinaya alındı.


Dursunbey'e bağlı Hacıömerler Mahallesinde geçtiğimiz günlerde 11 kişide korona virüs tespit edildi. İlçe sağlık müdürlüğü salgının tespit edildiği evleri hemen karantina altına alırken, salgının artış eğiliminde olması sebebi ile mahalle İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararınca 10 Eylül Perşembe günü itibari ile 14 gün süreyle karantinaya alındı.


Karantina kararı sonrası mahallenin giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.

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