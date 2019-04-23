Dursunbey'de 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk Bayramı çeşitli etkinlik ve gösterilerle tüm Türkiye'de olduğu gibi Dursunbey'de de kutlandı.

23 Nisan törenleri ve etkinlikleri Dursunbey Cumhuriyet Meydanında gerçekleşti. Saat 09.45'debaşlayan çelenk sunmatöreninden okunansaygı duruşu ve istiklal marşının ardından, Üçeylül İlkokulu tarafından hazırlanan23 Nisan etkinliklerine geçildi.

Törene Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve siyasi partilerden temsilciler katıldı. Etkinlikler okullardan öğrencilerin okudukları şiirlerle devam etti. Üç eylül İlkokuluöğrencilerinin hazırladıkları çeşitli danslar izleyicilerden büyük alkış alırken, Barana gösterisini sunanöğrencilergösterilere damgasını vurdu.

Törenlerin sonundaçeşitli spordallarındadereceye giren öğrencilere ve yapılan şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.