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Dursunbey'de 47 yaşındaki şahıs kayboldu

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde ikamet eden Ahmet Yaren isimli şahıstan 24 saattir haber alınamıyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ikamet eden Ahmet Yaren isimli şahıstan 24 saattir haber alınamıyor.


Edinilen bilgiye göre, 28 Ocak Pazartesi günü saat 15.00 sularında evinden ayrılan ve daha sonra eşini arayarak 'çocuklara iyi bak' diyerek telefonu kapatan ve bir daha kendisine ulaşılamayan Ahmet Yaren (47) isimli şahıstan halen haber alınamıyor. Dün eşi ile gerçekleşen telefon görüşmesi sonrası polise başvuran şahsın eşi, kayıp başvurusu yaptı. İhbar sonrası harekete geçen polis ve jandarma ekipleri birlikte arama çalışması başlattı.


Öte yandan, geçtiğimiz hafta kurulumu tamamlanan ve AFAD'a bağlı olan Dursunbey Arama Kurtarma (DAK) ekipleri de ihbar sonrası harekete geçti. İlçeye bağlı Taşkesiği bölgesinde ki ormanlık alanlarda arama yapan DAK henüz bir bulguya ulaşamazken, aramaların farklı bölgelerde süreceği bildirildi.

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