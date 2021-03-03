Dursunbey'de 8 Bin 500 Fidan Toprakla Buluştu

Aktif yeşil alanın her geçen gün arttığı ilçede kişi başı yeşil alan miktarı 33 metrekarelere ulaştı.

Sosyal, kültürel ve fiziki çalışmaların yanı sıra doğa ve canlılara yönelik projeler ile de beğeni toplayan Dursunbey Belediyesi ilçe genelindeki yeşil alan oranını arttırmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği yeşillendirme çalışmaları kapsamında binlerce fidan ilçenin çeşitli bölgelerine dikildi.

Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan ve Meclis üyelerinin katılımı ile eski Harmancık yolunda gerçekleşen fidan dikme programında Çınar ağacı fidanları ile çam ağaçları katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu. Fidan dikiminin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Orman Genel Müdürlüğü ve çeşitli yerlerden tedarik edilen fidanların dikimine başladıklarını söyledi. Yüzde 70'i ormanlarla çevrili olan Dursunbey'de 2014 yılından bu yana adeta yeşil seferberlik ilan ettiklerini ifade eden başkan Bahçavan,1 Milyon metrekareyi geçen aktif yeşil alana ulaştıklarını belitti. Başkan Bahçavan; “Dursunbey Belediyesi olarak aktif yeşil alan miktarını kişi başı 33 metrekareye ulaştırdık. Bu alanları daha da arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanların oluşturulmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bize fidan konusunda her zaman destekte bulunan Tarım ve Orman Bakanımıza, Orman Genel Müdürümüze, Balıkesir Orman Bölge Müdürümüze ve Dursunbey'de hizmet veren müdürlerimize teşekkür ederim. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.