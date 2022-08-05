Dursunbey'de açık hava sineması ilgi gördü

Dursunbey Belediyesi tarafından çocuklara yönelik gerçekleştirilen açık hava sinemasında ‘Kayıp Balık Nemo' animasyon filmi sinemasever çocuklarla buluştu. İlginin yoğun olduğu sinemada çocuklara gazoz ve patlamış mısır ikram edildi.

Dursunbey Belediyesi Kültür etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen açık hava sinema gösterimi saz mesire alanında gerçekleşti. Binlerce çocuğun katıldığı sinemada ‘Kayıp Balık Nemo' animasyon filmi beyaz perde de sahnelendi.

Sinema girişinde çocuklara ve ailelerine gazoz ve patlamış mısır ikram edilirken, sinemaseverler alana yerleştirilen minderlerin üzerinde oturdu. Sinema gösterimi öncesi konuşan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan bu tür etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti. Konuşmaların ardından başlayan sinema filmini yaklaşık 3 bin kişi izledi.