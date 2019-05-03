Dursunbey'de camiler temizleniyor

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın geçtiğimiz yıl din görevlileri ile yaptığı istişare toplantısında gündeme gelen cami temizlikleri bu yıl da Dursunbey Belediyesi tarafından yapılıyor. Konu hakkında çalışma yapılması talimatını veren Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde bulunan 174 cami ve 25 mescidin tamamının temizliğinin yapılması için ekip oluşturulmasını istedi. Belediye bünyesinde oluşturulan ekip ile camilerde bulunan halıların yıkanması, dip köşe temizliği, avlu temizliği, lavabo ve tuvalet temizlikleri yapılıyor. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi gerçekleştirilen bu temizlikler vatandaşları da memnun ederken, temizlik yapılan camiler halıların yıkanması sebebi ile ibadete kısa süreli olarak kapatılıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan, ilçe merkezinde bulunan 9 merkez ve 102 kırsal mahallede bulunan 174 camide ve mescitlerde temizlik çalışması başlattıklarını söyledi. Fahri Bahçavan, “Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde aldığımız özel makineler ve oluşturduğumuz ekip ile ilçemizde bulunan camilerde halı yıkama, dip köşe temizlik, toz alma, abdesthane temizlikleri gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz Mart ayında başlayan çalışmalarımız Ramazan ayına kadar devam edecektir” dedi.