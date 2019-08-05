Dursunbey'de çocuklar spor okulundan mezun oldu

Yaz okullarında 935 öğrenci sertifika sevinci yaşadı.

Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçede bulunan 7-15 yaş arası çocuklar sağlıklı yaşam için yaz okullar ile sporla buluştu. 10 farklı branşta eğitim verilen okulda yüzlerce Dursunbeyli çocuk spor yapma imkânı yakaladı. Yaklaşık iki ay süren okulda 935 öğrenci eğitim görürken, öğrenciler keyifli ve eğitici bir yaz sezonu geçirdi.

Yüzme, Basketbol, Futbol, Voleybol, Tenis, Oryantiring, Jimnastik, Taekwando ve Halk Oyunları branşlarında eğitim alan öğrenciler geçtiğimiz haftasonuu mezuniyet coşkusu yaşadı. Saz mesire alanında Dursunbey Belediyesi tarafından organize edilen mezuniyet törenine eski Dursunbey Kaymakamı İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Yıldırım, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu İstiklal Marşının okunması ile başlayan program İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar'ın konuşması ile devam etti. Vali Aksanyar Dursunbey'de uzun yıllar hizmet etme fırsatı bulduğunu ve bu güzel ilçede Belediye Başkanı Ramaan Bahçavan ile birlikte güzel hizmetlere imza attıklarını belirtti. Vali Aksanyar'ın ardından konuşan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ise; “17 Haziran tarihinde eğitime başlayan Yaz Spor Okullarımızda bugün çocuklarımızın mezuniyet coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Spor Okullarımızda, 10 farklı branşta toplam 935 çocuğumuza eğitim verildi. Yaz döneminde çocuklarımızın keyifli ve nitelikli vakit geçirmesini sağladığımız spor okulumuzda özellikle eğitmenlerimizin özverisi ile çocuklarımız tercih ettikleri spor dallarında eğitimlerini aldılar. Dursunbey Belediyesi olarak her daim spora ve sporcuya olan desteğimiz de artarak devam edecek. Bu vesile ile eğitimlerini başarı ile tamamlayan tüm çocuklarımızı canı gönülden kutluyor, yaz okullarımıza emek veren eğitmenlerimize ve tüm emeği geçen personelime teşekkür ediyorum” dedi.

Okulda eğitim alan Jimnastik, Taekwando ve Halk Oyunları öğrencilerinin gösterileri ile devam eden mezuniyet programı mezuniyet belgelerinin dağıtılması ile son buldu. Etkinlikte vatandaşlara Belediye tarafından çeşitli ikramlarda yapıldı.