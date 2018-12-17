Dursunbey'de çocuklara kukla gösterisi

Minik öğrenciler kukla gösterilerini beğeni ile izledi.

Sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra eğitime ve öğrencilere oldukça önem veren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Kültür Bakanlığı bünyesinde çeşitli gösteriler düzenleyen kukla tiyatro ekibini Dursunbeyli çocuklar ile buluşturdu.

Dursunbey Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşen kukla tiyatrosunu ilçede bulunan İlkokul 1 ve 2 sınıfta öğrenim gören 460 çocuk izleme fırsatı buldu. Öğrencilerin beğeni ve merakla izlediği kukla tiyatrosunda 5 ile 10 yaş grubuna göre eğitici gösteriler yer aldı. Trafik kurallarının yanı sıra temizlik alışkanlığı, öğretmen sevgisi gibi konuların işlendiği tiyatroda, çocukları eğlendirici bölümlerde yer aldı. Yaklaşık bir saat süren kukla tiyatrosu gösterilerinin ardından öğrenciler Dursunbey Belediyesine teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devam etmesini istediler.