Dursunbey'de çocukların havuz keyfi

Dursunbey Belediyesi tarafından geçtiğimiz Haziran ayında başlayan yaz okullarının ardından şimdide Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan portatif havuzda yüzme eğitimleri başladı. Dursunbey Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 200 çocuk yüzme eğitimi için başvuru yaparken, eğitimler 1 Temmuz itibari ile başladı.

Saz bölgesinde bulunan Dursunbey Belediye Yaz Okulları eğitim alanına kurulan dev havuz'da eğitmenler de görevlendirilirken, havuz etrafına da çeşitli etkinliklerin yapılabileceği alanlar oluşturuldu. Gruplar halinde eğitim alan 7-12 yaş arası çocuklar hem havuzun keyfini çıkarıyor, hemde çeşitli etkinliklerle eğitimlerini alıyorlar. 30 Ağustos tarihine kadar açık kalacak olan havuz'da yüzme faaliyetlerinin yanı sıra, ebru kursları, halk oyunları kursları, el becerisi eğitimleri, şişme oyun alanları da hizmet verecek. Proje hakkında konuşan Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan; "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın Karesi Belediye Başkanlığı döneminde 'Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak' sloganı ile başlattığı portatif havuz projesi şimdi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İlçelere de kuruluyor. Geçtiğimiz haftalarda Belediyemize ait kapalı yüzme havuzunun haricinde bir kursta burada başlattık. Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile bizde bu projeye dahil olduk ve özellikle etkinlikler bölümünde çalışmalar gerçekleştirdik. 2 ay sürecek olan bu kurslara başvurular devam ediyor. Şu an da 200 çocuğumuz günün belirli saatlerinde gruplar halinde eğitimler alıyor. İnşallah bu kurslarımız sonrasında Dursunbey'de de Yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve Başkanımız Ramazan Bahçavan'a çocuklarımıza verdikleri bu önem için teşekkür ediyoruz" dedi.