Dursunbey'de doğalgaz ateşi yandı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın seçim vaatleri arasında yer alan doğalgaz, ilçede yanmaya başladı. Geniş katılım ile gerçekleşen doğalgaz meşale yakma töreni sonrası, ilk etapta bin konuta doğalgaz ulaştı.

Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana Dursunbey'e hizmet için canla başla hizmet etmeye devam eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, doğalgaz konforunu hemşerileri ile buluşurdu. Alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan doğalgaz çalışmaları sonrası İlçede meşale yakma töreni gerçekleşti. Törene Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur Gökçe, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AKSA Doğalgaz Balıkesir Bölge Müdürü Ferhat Öztürk katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizi yaşanabilir bir hale getirmek ve halkımızın yaşam kalitesini arttırmak için bütün gayretlerimizi ortaya koyuyoruz. Bugün Dursunbeyimizde Doğalgazı konuşuyoruz. Doğalgazın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e, Balıkesir Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün itibariylede aksa gaz belediyemizin altında abonelik işlemleri için bürosunu açtı, şu anda hatları bağlanan yaklaşık 1000 konuttaki hemşehrilerimizin tesisatlarını yaptırarak abonelik işlemlerini yaptırmalarını bekliyoruz.”dedi.

Başkan Bahçavan'ın ardından söz alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Belediyecilikte kendilerine her daim örnek olan Ramazan Bahçavan'ın yine çok önemli bir projeyi daha sonlandırdığını söyledi. Başkan Yılmaz; “Ramazan başkanın kıymetini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biliyoruz. Büyükşehir Belediyemizde Meclisimizin Başkan vekili. Aynı zamanda BALTOK'un yönetim kurulu başkanı. Biz kendisinin kıymetini biliyoruz. Tabi aynı şekilde Dursunbeylilerinde onun kıymetini bildiğine inanıyoruz. Bugün doğalgaz ateşinin Dursunbey'de yanmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı ve Belgin Gökçe Uygur'da doğalgazın Dursunbey'e kazandırılması için Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile birlikte Ankara'da temaslarda bulunduklarını ve yapılamaz denilen hizmetlerin Dursunbey'e geldiğini belirttiler.

Katılımcıların konuşması sonrası ilçede doğalgaz ateşi katılımcıların butona basması sonrası ilk kez yandı. Vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu tören sonrası pilav ayran ikramı yapıldı.