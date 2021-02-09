Dursunbey'de Doğalgaz İçin Tarihi Karar

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan başkanlığında olağanüstü toplanan Belediye Meclisi, ilçeye doğalgaz getirilmesi için tarihi bir karara imza atarak oy birliği ile Başkan Bahçavan'a tam yetki verdi.

Geçtiğimiz hafta sonu yaptığı müjdeler olsun hashtag'i ile sosyal medyada Doğalgaz'ın ilçeye geleceği müjdesinin sinyallerini veren Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ilçe halkının dört gözle beklediği müjdeyi Belediye Meclisinde verdi.

Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın olağanüstü meclis oturumu çağrısıyla Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından dağıtım lisansı verilen Aksa Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin dağıtım bölgesine Dursunbey ilçe merkezini dahil edilmesi hususunda lisans genişleme başvurusu için işbirliği yapılması ve Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ile Dursunbey Belediyesi'nin ortak hareket etmesi amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu Meclis Üyeleri tarafından görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Dursunbey'de ilk etapta taşıma sistemi ile kurulacak olan Doğalgaz sisteminin, önümüzdeki yıllarda BOTAŞ hatta bağlanmasının hedeflendiği ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Doğalgaz tanklarının yerleştirileceği bölgenin de Belediye tarafından tahsis edileceğini söyledi. 2021 yılında kazılara başlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Bahçavan, Aksa Gazla görüşmelere başladıklarını söyledi.

Önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir açıklama yapacağını ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey Belediye Meclisinin ardından önümüzdeki perşembe günü Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinde de bu kararın meclisin gündemine alınacağını sözlerine ekledi.