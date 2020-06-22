Dursunbey'de dolu hayatı felç etti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Tarım arazileri doludan etkilenirken, şehir merkezinde de küçük çaplı hasarlar meydana geldi.

Dursunbey'de akşam üzeri bir anda etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde hasara neden olurken, ilçe merkezinde de küçük çaplı hasarlara neden oldu. Dolu yağışı sonrası özellikle ağaçlar büyük zarar gördü. Bazı kesimlerde ceviz büyüklüğünde yağan dolu yaklaşık 5 dakika boyunca etkili oldu.