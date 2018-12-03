Dursunbey'de engelliler unutulmadı

Dursunbey Belediyesi tarafından organize edilen Dünya Engelliler Günü özel programı M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşti. Programa İlçenin dört bir yanında ikamet eden engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Belediyenin araçları ve özel taksilerle evlerinden, köylerinden ve mahallelerinden alınan özel misafirler Belediye ekipleri eşliğinde salona girdiler. Her ayrıntının düşünüldüğü salon özel olarak süslenirken, engelli vatandaşlara gösterilen özel alaka ailelerini mutlu etti.

Program Poyrat Halk Danslarının gösterisi ile başladı. Gösteri sonrası İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan konuşma gerçekleştirdiler. Kaymakam Temizkan, Başkan Bahçavan tarafından seçilen ‘Herhangi bir aralık'ta değil, her zaman yanınızdayız' sloganının tam manası ile Dursunbey'de uygulandığını ve Belediye tarafından engelli vatandaşlara özel bir önem verildiğini hatırlattı. Kaymakam Temizkan'ın ardından söz alan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, bu özel günü kutlayarak, programa katılan herkese teşekkür etti. Son on beş yıldan beri hükümetin ve yerel idarelerin engeller için büyük çaba harcadığını ifade eden Başkan Bahçavan, Belediye olarak kurmuş oldukları 662 10 10 numaralı hattın engelli vatandaşlara özel olarak tahsis edildiğini hatırlattı. Başkan Bahçavan; “Evlerinizde, iş yerlerinizde, çarşıda, herhangi bir yerde bir şeye ihtiyacınız olduğunda. Hatta evde canınız sıkıldığında, bir yere gitmek istediğinizde, 662 10 10 numaralı telefonu çevirdiğinizde, yeni aldığımız araçla ekiplerimiz sizleri istediğini yere götürecekler. Bilindiği gibi Dursunbeyli kardeşimiz Dünyaca ünlü Futbolcu İlkay Gündoğan Belediyemize özel engelli aracı kazandırdı. Bu araç sizin emrinizdedir” dedi.

Programda Osman Çiçek ve orkestrasının söylediği parçalar engelli vatandaşlar ve ailelerini coştururken, yemek sonrası engelli vatandaşlar piste çıkarak doyasıya eğlendiler.