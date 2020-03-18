İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dursunbey'de evinden çıkmayanlara belediye destek olacak

Dursunbey Belediyesi koronavirüs sebebi ile evinden çıkmayan engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak.


Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada koronavirüs sebebi ile evinde bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara her türlü yardımın yapılacağı duyuruldu.


Belediyeden yapılan açıklamada; "Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz süreci evlerimizde geçirmek en önemli tedbirlerin arasında yer almaktadır. Koronavirüs sebebi ile evinde bulunan ve ihtiyacını karşılayamayan engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç hemşehrilerimizin Dursunbey Belediyesi olarak yanındayız. Talepleriniz doğrultusunda saha ekiplerimiz sizlerin hizmetinde olacaktır. Ayrıca Sevgi Eli butonlarımız da bu süreçte aktif olarak hizmet vermektedir. Bu kapsamda hemşehrilerimiz 0266 662 3 662 telefondan bizlere ulaşabilirler" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.