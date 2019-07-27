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Dursunbey'de FETÖ operasyonu

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne" üye olmak suçundan aranan 2 kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne" üye olmak suçundan aranan 2 kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Yakalanan FETÖ üyesinin üzerinde 3 adet 1 dolarlık bankonot çıktı.


Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipler Dursunbey ilçesine bağlı Kavacık mahallesinde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne" üye olmak suçundan aranan N.Ö. ve T.Ö.'yü yakaladı. Aranan şahısların evlerinde yapılan aramada 3 adet 1 Amerikan Doları, 2 adet bilgisayar, 4 adet cep telefonu, 22 adet CD, 1 adet fotoğraf makinası, 5 adet hafıza kartı, 6 adet flaş bellek ve 1 adet hard disk ile 1 adet lazer özelliği olan çubuk ele geçirildi. Yakalanan FETÖ şüphelileri hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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