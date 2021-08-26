Dursunbey'de Gönüllülere Yangıncılık Eğitimi

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dursunbey'de gönüllülere sivil afet ve yangın eğitimi verildi.

Türkiye'de genelinde son haftalarda meydana gelen orman yangınları ile mücadele çalışmalarında ön sırada yer alan gönüllülere yönelik eğitimler Dursunbey'de başladı.

Balıkesir Valiliği koordinesinde Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Sivil Afet ve yangın gönüllüsü eğitimi ile katılımcılara yangına müdahale teknikleri anlatıldı. Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen eğitim Dursunbey Orman İşletme Şefi Emre Ünal , Gökçedağ Orman İşletme Şefi Özgür Sökülmez , AFAD teknisyeni Harun Kayrak, Dursunbey İtfaiye Amiri Adnan Demir tarafından katılımcılara verildi.

Gönüllülerin çoğunluğunun Dursunbey Arama Kurtarma derneği üyelerinden oluşan eğitim covid-19 tedbirlerine uygun olarak gerçekleşti.