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Dursunbey'de kar kazaları da beraberinde getirdi

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı sebebiyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı sebebiyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.


Dursunbey ilçesinde kar yağışından dolayı yollar buz pistine döndü. İlçenin bir noktasında buzdan dolayı kayan araç evin duvarına çarptı. Ana yolda buzdan dolayı kayan otomobil yağmur kanalına düştü. Sürücü R.B. yaralı olarak 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Dursunbey-Kütahya kara yolunda 2 tır çarptı. Belediye ve Karayolları ekipleri yollarda kazalara karşı temizleme ve tuzlama çalışmalarına ağırlık veriyor.

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