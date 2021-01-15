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Dursunbey'de kar yağışı başladı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yüksek kesimlerde önceki günlerde etkili olan kar yağışı bu kez ilçe merkezinde etkili oldu.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yüksek kesimlerde önceki günlerde etkili olan kar yağışı bu kez ilçe merkezinde etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde işlerine giden vatandaşlar zorlu anlar yaşadı. Dursunbey Belediyesi ise 'Mücadele Zor Olsa da Biz Çok Mutluyuz' mesajı paylaştı.


Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı etkisini arttırdı. Sabah erken saatlerde Dursunbey beyaza büründü. Hava sıcaklığının -2 derecede olduğu Dursunbey'de kar yağışı zaman zaman sürücülere zorlu anlar yaşatırken, belediye ekipleri de gece boyunca karla mücadele çalışması yürüttü. İlçe genelinde henüz kapalı yolun bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, Balıkesir-Dursunbey yolunun bazı kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.


Kurak geçen bir yılın ardından gelen kar yağışı hem vatandaşları hem de Dursunbey Belediyesini sevindirdi. Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mücadele zor olsa da biz çok mutluyuz. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Fen İşleri ekiplerimiz ana arterler ve sık kullanılan yollarda karla mücadele çalışmalarına başladı. Biz sahadayız" denildi.

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