Dursunbey'de karla mücadele

Dursunbey'de geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ilçe merkezi ve ana yollarda hayatı olumsuz etkiledi. Yollar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey Belediyesi ekipleri ve Karayolları tarafından kısa sürede temizlenerek trafiğe açıldı.

Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına alan şiddetli kar yağışı Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Dursunbey'de yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Hafta sonu ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan kar kısa sürede ilçenin tamamını beyaza bürüdü. Kar yağışının başlaması ile birlikte Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan başkanlığında koordinasyon merkezi kurulup, öncelikle hastalık, ölüm, acil durum yaşayan kırsal mahallelerin yolları açıldı. Kar yağışının etkisinin azalmasının ardından hafta sonu yolları kapalı olan 88 kırsal mahallenin büyük kısmının yolları hafta başı itibari ile trafiğe açıldı. Toplam 102 mahallesi bulunan ilçenin 90 kırsal mahalle yolu trafiğe açılırken, yolu kapalı olan 12 kırsal mahallenin yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir ve Dursunbey Belediyesi 7/24 sahada

Balıkesir Büyükşehir, Dursunbey Belediyesi, Dursunbey Orman İşletmesi ekiplerinin koordinesi ile devam eden çalışmalarda toplam 95 personel sahada görev yapıyor. Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre; 5 grayder,6 loader, 3 kazıyıcı kamyon, 1 tuzlama robotu, 3 kazıyıcı traktör, 3 mobil tuzlama aracı ilçe genelinde çalışmalara aralıksız devam ediyor. Yapılan açıklamada; “Dursunbey Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlükleri iş birliği ile sahada çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kapalı olan mahalle yollarımız da çalışmalar devam etmektedir” denildi.