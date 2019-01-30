Dursunbey'de kaybolan adamı DAK ekibi buldu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde önceki gün evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan şahıs, tamamı gönüllülerden oluşan DAK ekibi tarafından sağ olarak bulundu.

İlçe merkezinde önceki gün evinden ayrılan ve kendisinden 44 saat boyunca haber alınamayan 47 yaşındaki Ahmet Yaren ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki bir ormanlık alanda sağ olarak bulundu. 28 Ocak Pazartesi günü saat 15.00 sularında evinden ayrılan ve daha sonra kendisi ile iletişim kesilen Ahmet Yaren, Dursunbey-Balıkesir yolu Şeytançamı bölgesinde bulunan ormanlık alanda bulundu. Tamamı gönüllülerden oluşan AFAD'a bağlı Dursunbey Arama Kurtarma (DAK) ekibi tarafından bulunan şahıs, ilçe merkezine getirilerek polise teslim edildi.Polis tarafından evine götürülen Yaren'in ailesi büyük mutluluk yaşarken, şahsın neden kaybolduğu ile ilgili henüz bir bilgi alınamadı.