Dursunbey'de kaybolan şahısı AFAD ve jandarma ekipleri buldu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dağlık alanda kaybolan şahsı AFAD, jandarma ekipleri ve vatandaşların katıldığı 2 günlük arama sonucu sağ olarak buldu.

Dursunbey İlçesi Akbaşlar Mahallesi Taşalan mevkiinde, A. K.'nin kendilerine ait küçükbaş hayvan ağılından 18 Ağustos 2020 günü saat 07.00 da ayrılarak geri dönmediği ailesi tarafından karakola kaybolduğu bildirildi. Kayıp şahsın bulunması için 18 Ağustos 2020 günü Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına lığına bağlı Jandarma Asayiş Timleri ile İz Takip Köpek Timi, Balıkesir AFAD, Dursunbey Arama Kurtarma, 2 adet Dron ve mahalle halkının katılımı ile arama faaliyetine başlanıldı. A.K.'nin kayıp olduğu bildirilen Akbaşlar Mahallesi Taşalan mevkii ile Akbaşlar ve Karapınar Mahalleleri arasında kalan dağlık kesimde arama faaliyetlerine devam edilmesine rağmen bulunamadı. 19 Ağustos 2020 günü saat 08.30 itibari ile Karapınar Mahallesinde bulunan T.T. vericileri bölgesi Çam köy sulama göleti, Taşocakları bölgesinde bulunan arazi kesimi ile Kapaklı dağı ve Taşağıl bölgelerinde sistematik olarak arama faaliyetine devam edildiği esnada: kayıp şahıs A.K. Akbaşlar Mahallesi Kapaklı dağı mevkiinde saat 16:30 sıralarında sağ olarak bulundu.