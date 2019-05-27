Dursunbey'de Kırsal Mahalle'de Yaşayan Çocuklara Özel İftar

Sosyal Belediyecilikte örnek projelere imza atan Dursunbey Belediyesi düzenlemiş olduğu etkinliklerle de dikkat çekmeye devam ediyor. Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında İlçeye bağlı kırsal mahallelerde yaşan çocuklar aynı sofra etrafında bir araya geldi.

iftar programı öncesi belediye kırsal mahallelerde yaşayan çocukları İlçe merkezine otobüsler ile getirdi. Saz Mesire alanında gerçekleşen iftara Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve ailesi de katıldı. İftar öncesi çocuklar ile yakından ilgilenen Başkan Bahçavan'a çocuklar teşekkür ederken, çocukların mutluluğu ise gözlerine yansıdı. İftar ile ilgili açıklama yapan Başkan Bahçavan;"Bugün İlçemiz Kırsal mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 200 çocuğumuzla birlikte iftarımızı açtık. Onların gözlerindeki o ışığı ve mutluluğu görünce kendi çocukluk yıllarında ki Ramazanları hatırladım. Bugün bize enerji katan güzel Çocuklarımız iftar programımız sonrası Suçıktı'da gerçekleşecek olan etkinliklerimize katılacak" dedi.

Okunan akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açan çocuklar, iftar programının ardından Ramazan ayı etkinliklerini izlemek için Suçıktı Mesire alanına geçti.