Dursunbey'de kişi başına 25 metrekare yeşil alan düşüyor

Sosyal, kültürel ve fiziki çalışmaların yanı sıra doğa ve canlılara yönelik projeler ile de beğeni toplayan Dursunbey Belediyesi ilçe genelindeki yeşil alan oranını arttırmaya devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü'nün yaz-kış demeden yaptığı yeşillendirme çalışmaları ilçedeki yeşil alan varlığını artırdı. Yeşil alan arttırma çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar geçen 4,5 yıllık süre zarfında belediye olarak 2 bin adet ağaç, 5 bin adet fidan ve 20 bin adet çiçek dikimi yaptık. Belediyemiz bu süre zarfında 102 adet çocuk parkını sıfırdan yaparak hizmete açtı. Bunların yanında 90 bin metrekare alanı elden geçirip, onararak yeniden yeşil alan olarak düzenledik. Böylece gelecek nesillere daha yeşil bir Dursunbey'i miras olarak bırakacağız inşallah. Bu süreçte 700 bin metrekare olan yeşil alanımızı, 920 bin metrekareye yükselttik" dedi.

Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün arttırdıklarını hatırlattı. 2014 ve 2018 yılları arasında Belediye tarafından yapılan peyzaj çalışmaları sonrası ilçede kişi başına düşen yeşil alanın 25 metrekareye yükseldiğini aktararak, bu amaçla belediye ekiplerinin her mevsime uygun fidan ve bitkileri toprakla buluşturduğunu belirtti. Bahçavan, "Dursunbey'i daha yeşil bir görünüme kavuşturuyoruz. Tabiri caizse yeşil alan varlığımızı artırmak için boş bulduğumuz her alanı ağaçlandırıyoruz. Parkların yanı sıra yol kenarları, boş alanlar ve refüjler kent bitkileri ve fidanlarla donatıyoruz. Hatta yeni hedefimiz geniş kaldırımların kenarlarını da ağaçlar ile güzelleştirmek. Diğer yandan budama, bakım, sulama ve gübreleme gibi faaliyetlerimizi de rutin olarak sürdürüyoruz" diye konuştu.

Başkan Bahçavan, "Kış mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı günlerden geçiyoruz. Belediye olarak ilk günlerden itibaren ilçemizi yeşillendirme çalışmalarına çok büyük önem veriyoruz. Sadece belli bir mevsime mahsus değil, bütün yıl boyunca bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Her mevsimin özelliğine uygun bitki ve fidan dikimi yaparak ilçemizi güzelleştiriyoruz. Mesela kış mevsiminde hangi bitkiler dikilebilirse onu, yaz ve ilkbahar mevsiminde bu mevsimlere uygun olarak fidan ve bitki dikimi yapıyoruz. Gerek Park Bahçeler Müdürlüğümüzün serasında yetiştirdiğimiz fidanlar ve bitkilerle gerek Orman İşletmelerimizden, gerekse satın aldıklarımızla peyzaj çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu süreçte 2 bin 250 kilogram çim tohumunu da toprakla buluşturduk. Bütün gayretlerimiz yeşille anılan ‘Yeşil Dursunbey'imizin gelecek nesillere yeşillikler içinde ulaşması. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.