Dursunbey'de "Kitap Kurdu" Yarışması Ödülleri Verildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 'Kitap Kurdu' yarışmasında Dursunbey Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler büyük bir başarıya imza attı.TÜGVA tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ortaokul öğrencilerine yönelik "Kitap Kurdu" yarışması tamamlandı. Yarışmaya il genelinden yüzlerce öğrenci katılırken, Dursunbey Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulundan 16 öğrenci bu yarışmaya katıldı.

Yarışma neticesinde Ayşegül Dumanlı il üçüncüsü, Siraç Sadıç İl dördüncüsü, İlknur Mert il beşincisi, Eminenur Alparslan ise İl yedincisi oldu. Dereceyi giren öğrencilere ödülleriŞehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan ve öğretmenler tarafından verildi. Kitap okumanın öneminden bahseden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, TÜGVA'nin düzenlemiş olduğu bu özel yarışmada derece elde eden tüm öğrencilerikutladı. Konu hakkında konuşan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan ise Dursunbey Belediyesi olarak her daim her türlü projeye açık olduklarını belirterek, tüm çocukları Dursunbey Belediyesinde görüş alışverişi için davet etti.

TÜGVA tarafından gönderilen hediyeler ve sertifikalar katılımcılar tarafından öğrencilere takdim edilirken, 'Kitap Kurdu' seçilen öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.