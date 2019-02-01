Dursunbey'de kök hücre bağışına yoğun ilgi

Dursunbey'de Balıkesir Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan ve kök hücre bağışı yoğun ilgi gördü. Minik Öykü Arin için onlarca insan sabahtan akşama kan bağışında bulundu.

Kızılay tarafından organize edilen, Dursunbey Devlet Hastanesi tarafından da desteklenen minik Öykü Arin için kök hücre bağışına ilgi yoğun oldu. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar sıra oluşturan vatandaşlar, hem kan verdiler, hem de kök hücre bağışında bulundular. Kızılay kök hücre Güney Marmara sorumlusu Ramazan Çiçek ve Kızılay Şube Başkanı Ömer Faruk Uçar bağışçılara ilgileri için teşekkür etti. Vatandaşlar kan bağışı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattılar.